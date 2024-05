Männer gesucht

Nach „Frau Luna“ und „Eine Nacht in Venedig“, beides Projekte in Zusammenarbeit mit dem gemischten Chor aus Eichen, wird der Männerchor wieder zu einem unterhaltsamen Singspiel in die Gemeindehalle in Hüsingen einladen. Interessierte Männer jeden Alters können sich für eine begrenzte Zeit den Hüsinger Sängern anschließen und ihre Stimme in die Chorgemeinschaft einbringen. Willkommen seien auch ehemalige Hüsinger Sänger und Aktive aus benachbarten und befreundeten Chören, die für eine begrenzte Zeit eine zweite sängerische, vielleicht auch szenische Herausforderung wagen, heißt es in der Mitteilung.

Proben

Insgesamt drei Projektphasen mit drei beziehungsweise vier Proben, jeweils donnerstags, sind geplant: Im Frühsommer vom 6. bis 20. Juni 2024, im Herbst vom 17. Oktober bis 7. November 2024 und zu Jahresbeginn vom 6. bis 20. Februar 2025. Generalproben. Die Aufführungen schließen sich dann nach Fasnacht 2025 Ende März an.