Steinen-Hüsingen: Turbulentes Treiben um eine „Hochzit uf Rate“

So viele fröhliche Gesichter auf einmal sind selten zu sehen. Doch beim Auftritt der Trachten- und Volkstanzgruppe Egringen in der Hüsinger Halle blieb kein Auge trocken. Die Theatergruppe zeigte das Stück „Hochzit uf Rate“. Martin Heizmann hatte die Komödie von Ulla Kling ins Alemannische übertragen. Nach zwei Aufführungen in Egringen fand nun die dritte beim Verein Miteinander-Füreinander in Hüsingen statt und war ein voller Erfolg. Die Vorsitzende Sonja Kuder sprach ihre Freude über den Zuspruch aus. 100 Stühle reichten nicht aus, es wurden noch viele weitere aufgestellt.