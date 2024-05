Nebenbei konnte ein runder Jahrestag begangen werden, zu dem es auch eine Bilderausstellung gab: Die beiden Glocken der Hüsinger Kirche wurden vor 70 Jahren in das kleine Dorf gebracht und an Pfingsten geweiht. Mit einem Pferdefuhrwerk wurden sie am Steinener Bahnhof abgeholt und in Hüsingen von einer großen Besucherschar erwartet. Erwin Sturm, ehemaliger Ortsvorsteher, hatte Fotos und Dokumente dazu zusammengetragen. Dabei fielen dem Pfarrer die Schriftzüge auf den Glocken auf, die ihn zu seiner Predigt verhalfen: „Halt im Gedächtnis Jesum Christ“ und „Meinen Frieden gebe ich euch“.

Männerchor tritt auf

Passend dazu sang der Männerchor des Gesangvereins Hüsingen unter Leitung von Dirigent Dieter Waibel das Lied „Wenn die Kirchenglocken läuten“. Die Kirchenlieder wurden von Anja Maurer am E-Piano mit kleiner Gesangsunterstützung musikalisch begleitet. Holger Sutter vom Organisationsteam der Kirchengemeinde erläuterte im Anschluss die „Regeln zum Mittagessen“, damit alle das beliebte Suppenfleisch mit Beilagen erhalten konnten, tatkräftig unterstützt von Jugendlichen und Mitgliedern der Kirchengemeinde.