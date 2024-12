Steinen: Hüsinger Sänger erfreuen

Hier saß man, zusammen mit Familienangehörigen, an adventlich geschmückten Tischen und ließ sich von den Sängern mit Sekt, anderen Getränken und Gebäck verwöhnen.

Drei Liedblöcke

Chorleiter Dieter Waibel hatte mit dem Männerchor ein kurzweiliges musikalisches Programm vorbereitet mit drei Liedblöcken zu den Themen Heimat („S’nögscht Johr, do chumm i heim“ und „Wäldermeideli“), Wein („Ne Gsang in Ehre“, „Als die Römer Durst bekamen“ und zum Abschluss einer Vorschau auf die Operette, die am 22. März in der Hüsinger Halle aufgeführt wird: „Im weißen Rößl“ – was jetzt schon zum Ohrwurm wurde und Vorfreude weckte.