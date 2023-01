Steinen „Iby“ gibt seit Jahrzehnten Takt vor

Doch der Reihe nach: Wie die Dirigentin im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt, sei ihr die Freude am Singen und Musizieren als Kind ungarischer Eltern in Siebenbürgen bereits in die Wiege gelegt worden. Deshalb war es nur ein konsequenter Schritt, nach abgeschlossener Schulausbildung das Musikstudium aufzunehmen. In den Fächern Komposition, Musikwissenschaften und Chorleitung habe sie 1972 mit ausgezeichneten Noten das Diplom an der Musikakademie in Klausenburg erworben.