Steinen „Ich möchte Jesus etwas zurückgeben“

Abgegeben werden können die Wahlunterlagen im Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde Steinen in der Kirchstraße und im Wahlkasten in der Bäckerei Seeger in Höllstein. Außerdem wird nach den Gottesdiensten in Höllstein am 17. und 24. November sowie am 1. Dezember und in Hüsingen am 24. November ein Wahlkasten in der Kirche sein. Auch hier können die Wahlunterlagen eingeworfen werden. Wählen dürfen alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und schon konfirmiert wurden. Ganz kurz wurde noch darauf eingegangen, dass junge Leute zum nächsten Ältestenrat eingeladen werden, da man neue Wege gehen möchte, die die Jugendlichen ansprechen. Ein Dank ging auch an die Gemeindepädagogin Isabelle Kierig, die sehr gute Arbeit mache. Aus der Gemeinde kamen noch die Anregung nach Lobpreisgottesdiensten und die Frage nach der Seniorenarbeit, die ein wichtiger Bestandteil der Aufgaben sei. Prädikant Volz versicherte, dass diese „uns wirklich am Herzen liegt“.