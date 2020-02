Steinen Im Dach klafft ein Riesenloch

Verwunderlich findet Jürgen Kammerer, dass gerade der eigentlich in einer windgeschützten Senke stehende Schneiderhof Schaden nahm, während die umliegenden Gebäude heil blieben.

Kammerer hatte am Montag wie immer im Schneiderhof den Ofen geheizt, damit der unterm Dach hängende Speck geräuchert wird, und war erleichtert, dass keine Sturmschäden zu sehen waren.

Hatte es am Montagabend also noch so ausgesehen, als wäre der Kelch an Endenburg vorübergegangenen, sah es am Dienstagmorgen ganz anders aus. Von einer Nachbarin alarmiert, machte sich Kammerer sofort auf den Weg zum Schneiderhof. Im Scheunenbereich klaffte ein Riesenloch im Ziegeldach. „Ich war vielleicht geschockt“, schildert Kammerer seinen ersten Eindruck. Kammerer spricht von einem beträchtlichen Schaden, den er sofort der Versicherung gemeldet hat. Erleichtert ist der Ehrenvorsitzende des Vereins zur Erhaltung des Schneiderhofs in Kirchhausen, dass keine Menschen zu Schaden kamen. „Alles andere ist reparabel.“

Nun gilt es nach alten Doppelfalzziegeln - die jetzigen stammten aus Altkirch und Kandern - Ausschau zu halten, um die Lücken zu schließen. Vor allem muss das Dach abgesichert werden, damit im Inneren - dort lagern Geräte und Werkzeuge - keine größeren Schaden entstehen. Das soll eine Fachfirma übernehmen. Dazu musste aber erst einmal eine Wetter-Pause abgewartet werden. Gestern mittag schneite und windete es in Endenburg.

Der 1696 in Kirchhausen errichtete Schneiderhof - benannt nach der letzten Bewohnerin Berta Schneider -, wurde noch bis 1985 bewirtschaftet. Aufgrund Berta Schneiders einfacher Lebensführung blieb der ursprüngliche Zustand des Anwesens unverändert erhalten. Nach dem Tod Berta Schneiders 1986 wurde 1987 der gemeinnützige Verein zur Erhaltung des Schneiderhofs in Kirchhausen gegründet, der das Anwesen zu dem Bauernhausmuseum machte, das es heute ist. Seit Beginn des regulären Museumsbetriebes zum 300-jährigen Bestehen des Schneiderhofes im Jahr 1996 haben über 200 000 Gäste das Bauernhausmuseum besucht.

Weitere Informationen: Als nächste Veranstaltung ist am Samstag, 7. März, um 18 Uhr ein „Hock bi de Berta“ mit Speckvesper geplant.