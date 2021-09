Steinen Im Dorf Spuren hinterlassen

Geboren am 7. Dezember 1935 als eines von sieben Kindern der Bauernfamilie Dreher, wuchs er in Lehnacker auf, besuchte die Schule und ging 1957 aus beruflichen Gründen ins Rheinland. Er hatte in Remscheid, Wuppertal und Düsseldorf Arbeitsstellen, und dort heiratete er seine Ehefrau Christel Goergen 1968. 1970 kehrte das junge Ehepaar mit Sohn Markus nach Lehnacker zurück. Walter Dreher baute ein Eigenheim, arbeitete bis zum Ruhestand in Schopfheim, und solange es ihm gesundheitlich möglich war, wanderte er gerne mit seiner Ehefrau. Sie starb vor sieben Jahren. Dreher pflegte den Garten und werkelte am Eigenheim. Bis ins hohe Alter hinein fotografierte er gerne Landschaften, Porträts, die geliebte Natur in Endenburg und Umgebung, und bis zu einer schweren Krankheit vor knapp zwei Jahren war Walter Dreher als Brennholz-Macher und „Waldarbeiter“ gerne im eigenen Wald zugange. Und natürlich war der Großvater für seine beiden Enkel Fabian und Jonas, die im gleichen Haus wohnten, da.

Im Dorf hinterließ Walter Dreher Spuren durch seine Tätigkeit im damaligen Verkehrsverein. Etwa mit Diavorträgen an den sogenannten Heimatabenden, bei denen er den Feriengästen die Umgebung um Endenburg mit eigenen Aufnahmen nahe brachte. Er konzipierte in den 1980er Jahren auch den Waldlehrpfad Endenburg, fertigte und montierte die benötigten Schilder dazu. Und vor drei Jahren hat Walter Dreher die Schilder renoviert und, wo nötig, neue erstellt. Des Weiteren stammen die Hinweistafeln aus Holz in der Höllschlucht von ihm. In den Jahren des Ruhestands entwickelte Walter Dreher lyrisches Talent. Mit selbstgeschriebenen Gedichten erfreute er, solange es Corona zuließ, die Besucher mit seinen Vorträgen bei Altennachmittagen in der Region. Ein solches Gedicht widmete er seinem Jahrgang. Im Gedicht „Johrgang 1935“ heißt es: „Ejede Johrgang läbt in sinere Zit, er passt sich a un macht au alles mit. Schön isch di Welt, me macht halt’s Beschde drus, doch eines Tages isch für jede Schluss“.