Steinen Im Krankenhaus verliert sich die Spur

Er habe die Weihnachtsgeschichte von dem Einbruch und der Mitterhof-Schreibmaschine gelesen. Darauf habe er sich die Polizeiaufzeichnungen aus der damaligen Zeit angesehen, doch nichts darüber gefunden. Das Einwohnermelderegister weist für diese Zeit als Betreiber des Büromaschinengeschäfts einen anderen Namen aus. Schlussendlich wurde er aber auch bei der Berliner Zeitung nicht fündig.

Das hätte sich der Leser ersparen können, wenn er mich gleich angerufen hätte. Aber so. Es freut mich dennoch, dass er sich so mit dem Fall beschäftigt hat. Aber das Leben ist nun mal nicht immer logisch und nachvollziehbar.

Als ich die Geschichte niederschrieb, wusste ich auch nicht mehr. Trotzdem habe auch ich mich bemüht. Hier nun meine Erkenntnisse: Diese beziehen sich teils auf Aussagen des Herrn Blumenthal, teils auf solche der Nachbarn der Eltern von Herrn Blumenthal.

Zu der Zeit, als dieser Einbruch in Berlin verübt wurde, wohnte ein alleinstehender Mann als Untermieter bei Blumenthals. Er muss arbeitslos gewesen sein, denn er ging tagsüber sehr oft spazieren. Man wusste nicht so recht, was er genau machte und wovon er lebte.

Seine Miete bezahlte er dem Vernehmen nach immer pünktlich. Und er soll stets auch sehr freundlich gewesen sein. Eines Tages, so um die Zeit des damaligen Einbruchs in Berlin, schleppte er abends eine Kiste ins Haus und danach in den Keller.

Niemand ahnt, was sich darin befand. Und er sprach auch nicht darüber.

Keiner brachte ihn mit dem Einbruch in Verbindung. Er selbst äußerte sich nur einmal dahingehend, dass er einen Schatz im Keller habe. Da dieser aber bekannt und wertvoll sei, könne er ihn nicht verkaufen.

Das haben alle als Prahlerei abgetan und nicht für voll genommen. Zumal er dies alles am Stammtisch von sich gab.

Herr Michelsen, so soll der Mann geheißen haben, kam ein Jahr später ins Krankenhaus. Von da an verlor sich seine Spur.

Angehörige scheint er nicht gehabt zu haben. Jedenfalls sind keine bekannt. Besuch bekam er auch nie. Der Einbruch wurde auch nie aufgeklärt.

Trotz mehrerer Telefonate meinerseits, die letztlich alle am Datenschutz scheiterten, war nicht mehr zu erfahren. Es tut mir leid. Hier enden meine Möglichkeiten von Steinen aus.

Auch mich hätte das eine oder andere Detail, gerade weil es sich um eine so bekannte Schreibmaschine handelte, interessiert. Aber nach so langer Zeit. Schade. Ich habe mich bemüht.“