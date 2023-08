Steinen im Landesvergleich ganz vorne Parkplatz am Bahnhof ist „exzellent“

Die Tester waren seit Anfang April unterwegs, auch in Brombach und Haagen (wir berichteten). Lob gab es in Steinen dafür, dass der Platz beispielsweise über Stellplatzmarkierungen und eine flächendeckende Beleuchtung verfügt. Zudem sei der Platz ein gutes Beispiel für Verkehrssicherheit mit einem separaten Gehweg an allen Parkbereichen.

„Barrierefreie Parkplätze und deren Ausschilderung sind aus unserer Sicht in einer alternden Gesellschaft und für körperlich eingeschränkte Menschen ein Muss“, merkt der ACE-Beauftragte Wegener an. Neben der Barrierefreiheit bekam die Anlage im ACE-Test zusätzliche Punkte für das gute Parkangebot für Fahrräder, die in Steinen nicht nur witterungsgeschützt, sondern auch sicher vor Diebstahl und Vandalismus geparkt werden können.