Steinen In ihrem Haus war einst die Poststelle

Ein schwerer Schicksalsschlag war der frühe Tod ihres Ehemanns Samuel Richwaldsky im Jahr 1992. Nur dank der großen Familie und den Freunden im Dorf habe sie diese schwere Zeit überstanden, sagt die Jubilarin dankbar.

Aber auch über die berufliche Tätigkeit hinaus hat Ingrid Richwalsky in Hüsingen Akzente gesetzt. Sie war jahrelang aktives Mitglied in der Frauengruppe des Hüsinger Turnvereins, dazu in einer Damen-Kegelrunde so lange engagiert, bis Rückenprobleme dies unmöglich machten. Auch in der Gruppe Atempause hielt sich die Jubilarin solange fit, bis Corona dies unmöglich machte. Auch der Garten und die Blumenpracht, die nun bald wieder zu sehen sein wird, ist nach wie vor ihr Hobby.

Sehr froh ist die Jubilarin, dass sie nach wie vor im Eigenheim am Alemannenring selbstständig leben kann. Auf ein Rezept zum gesund alt werden angesprochen, nennt die Jubilarin Bewegung in Körper und Geist und die Einbindung ins soziale Leben. Beides habe sie in ihrem Berufsleben und im Privaten in Hüsingen verbinden können, sagt die Jubilarin. Sie freut sich nun auf die Feier heute im Kreise der großen Familie, der vier Kinder mit Ehepartnern, der sechs Enkel mit deren Partnern und dem einen Urenkel. Am morgigen Sonntag wird „Open House“ im Alemannenring für die vielen Freunde und Bekannten aus dem Dorf sein.