Steinen: In Steinen gibt es wieder ein Dorffest

Band „Route 66“

„Es freut mich sehr, dass unsere Vereine wieder ein Dorffest auf die Beine stellen. Die aufwendige Organisation benötigt über Monate viel ehrenamtlichen Einsatz am Feierabend oder am Wochenende. Hierfür bedanke ich mich ganz herzlich und möchte die Steinener bitten, dieses Engagement zu unterstützen. Entweder mit tatkräftiger Mithilfe beim Fest selbst, mit einer Kuchenspende oder mit einem Besuch mit der ganzen Familie beim Dorffest“, so der Appell.