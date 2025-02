Steinen: In Steinen kann die Wahl kommen: Höllstein spielt eine besondere Rolle

Die Wahlberechtigten

7519 Wahlberechtigte hat Steinen, darunter sind 271 Erstwähler, wie Edinger ausführt. Beantragt wurden bislang rund 2000 Briefwahlunterlagen. „Die Nachfrage ist noch größer als sonst, aber wir sind vorbereitet“, versichert der Hauptamtsleiter.

Wahlbezirke

Steinen hat elf Wahlbezirke: vier in Steinen, zwei in Höllstein und einen in jedem anderen der Ortsteile sowie vier Briefwahlbezirke. „Insgesamt müssen 15 Wahlvorstände gebildet werden, das ist schon eine Herausforderung“, unterstreicht Edinger. 120 Wahlhelfer werden im Einsatz sein, in der Regel jeweils acht pro Bezirk, aufgeteilt in Früh- und Spätschicht. Die sind indes schon alle bestellt, beruhigt der Hauptamtsleiter. Rund 60 davon sind Beschäftigte der Verwaltung. Im Dezember hatte die Gemeinde zudem einen Aufruf gestartet, um für den Posten als Wahlhelfer zu werben. „Das Interesse war relativ groß“, freut sich der Hauptamtsleiter rückblickend. Es gebe also ausreichend Reserven, wenn Wahlhelfer krankheitsbedingt kurzfristig ausfallen.