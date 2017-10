Steinen In Versorgungssicherheit investiert

Steinen. Rund eine halbe Million Euro hat die ED Netze GmbH in den vergangenen Monaten in die Modernisierung ihrer Schaltstation im Birkenweg in Steinen investiert. Gestern fand die offizielle Inbetriebnahme statt.

Martin Nägele, Geschäftsführer der ED Netze GmbH, hob dabei im Beisein von Bürgermeisterstellvertreter Christof Gebhardt und Gemeinderäten die Bedeutung der Schaltstation hervor, die weit über Steinen hinausgeht. Vom Birkenweg aus werden weite Teile des mittleren Wiesentals mit Strom versorgt. Die Station leistet laut Nägele für die kommenden Jahrzehnte einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren Stromversorgung und bietet die Grundlage für die Herausforderungen der Energiewende.

Eine andere Herausforderung war, die Schaltstation bei laufendem Betrieb zu modernisieren. Dazu musste die alte Station abgebaut, die Stromversorgung auf eine provisorische Ersatzstation umgelegt und die neue Station gebaut werden. Als schwierig gestaltete sich dabei die Zufahrt zur Baustelle im Wohngebiet. Für Projektleiter Rainer Beck bedeutete dies Filigranarbeit. Ein Kran hatte die neue Schaltstation, ein tonnenschweres Betongebäude in Form einer Fertiggarage, an den Haken genommen und millimetergenau abgesetzt. Schon vor Baubeginn hatten Techniker die Statik der kleinen Brücke vermessen. Um sicherzugehen, dass der Kran einen festen Stand hat, wurde an einigen Stellen zusätzliches Fundament betoniert. Das Technikgebäude misst etwa 7,50 Meter mal 3,50 Meter und wiegt 35 Tonnen.

Die neue Anlage ersetzt an gleicher Stelle die ehemalige Station Birkenweg. Sie musste aus Altersgründen ausgetauscht werden. Rund eine halb Million Euro kostet die Baumaßnahme, mit der ED Netze auch in die Versorgungssicherheit von Hauingen, Endenburg, Hüsingen, Hägelberg, Höllstein und Sallneck investierte und damit eine sichere Stromversorgung für die nächsten 40 Jahre gewährleisten will.

Die ED Netze GmbH sorgt nach eigenen Angaben mit 260 Mitarbeitern für eine sichere Stromversorgung der rund 290 000 Netzkunden.