Steinen In vier Jahrzenten Akzente gesetzt

Die Jahre, die folgen sollten, waren bewegte, erinnert sich Seubert zurück. Da gab es etwa 1988 den Anbau, die Erweiterung auf fünf Gruppen mit neuen Konzepten, etwa dem Ganztagskindergarten, und vor nicht allzu langer Zeit auch die Krippe und vor allem den Ausbau des Teams und der Zahl der betreuten Kinder.

Aktuell arbeiten im Fröbelkindergarten 28 Beschäftigte, 23 davon als Erziehende - sechs davon Männer. Sie haben 102 Kinder zu betreuen. Als Leiter des Fröbelkindergartens war Seubert freigestellt und hatte so den Rücken frei für besondere Aufgaben, darunter die Gestaltung der Außenanlagen und der Kontakte zu den Eltern. Denen seine Vorstellungen von Erziehung näher zu bringen, war ihm ein Anliegen. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit habe stets die Frage gestanden, was jedes einzelne Kind in dem von ihm geleiteten Kindergarten als Begleitung braucht, sagt Seubert. Im Laufe der Jahre habe sich immer mehr gezeigt, dass Kinder im Kindergarten einen Freiraum suchen und finden sollen.

Wenn Seubert nun ausscheidet, dann ist das nicht das Ende seiner pädagogischen Arbeit. Er hat sich als Berater in allen Erziehungsfragen, als Referent und Supervisor in und für verschiedene pädagogische Institutionen ein zweites Standbein aufgebaut. Und dann ist da noch das Wandern und Radfahren, die kleine Schreiner-Werkstatt und der Garten daheim in Brombach.