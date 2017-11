Steinen In wenigen Schritten zum eigenen Saft

Steinen (os). „Die Apfelmenge ist witterungsbedingt nicht hoch“, sagte Markus Schütterle, Betreiber einer mobilen Safterei aus Sulzburg, die an vier Nachmittagen beim Schwimmbad-Parkplatz in Steinen stand.

Garten- und Streuobstwiesenbesitzer hatten dort die Möglichkeit, ihre Ernte vorbeizubringen und zu Saft pressen zu lassen. Schütterle ist seit vier Jahren in Zusammenarbeit mit der Streuobstinitiative des Fachbereichs Landwirtschaft im Lörracher Landratsamt mit seiner mobilen Presse in der Region unterwegs.

Auch Christine Kilchling brachte den Obstertrag von den Bäumen ihrer Eltern, im wesentlichen Äpfel und einige Birnen, nach Steinen. Der Ertrag sei in Gresgen zwar etwas schwächer gewesen als in den Vorjahren, doch sei sie mit dem Saftertrag sehr zufrieden. Ebenso zufrieden war auch Hansjörg Kropf, Wirt das Gasthauses „Adler“ in Ried. Von ihm war zu hören, dass er wie viele andere Streuobstwiesen-Besitzer in der Raumschaft einst selbst Äpfel trottete. „Seit Markus Schütterle nach Steinen kommt, verarbeite ich unser Streuobst bei ihm“, so Hansjörg Kropf.

Vom Apfel zum Saft sind es nur wenige Schritte: Der Kunde lädt seine Äpfel direkt aus dem Kofferraum oder vom Anhänger aufs bewegliche Förderband. Die Äpfel werden danach gewaschen, ehe sie in einer Mühle zerkleinert und anschließend gepresset werden. Apfelstücke und gröbster Trester werden über Siebe entfernt. Die Maische wird später als Futter fürs Wild oder Vieh verkauft. Danach wird der Saft kurzzeitig auf 80 bis 85 Grad erhitzt und in Beutel mit fünf oder zehn Litern Fassungsvermögen abgefüllt.

Ungeöffnet ist der Saft in diesen Kartons mindestens eineinhalb Jahre haltbar, so Schütterle, geöffnet immer noch sechs Wochen. Kartons, die gut erhalten sind, können im Folgejahr wiederverwendet werden. Für 150 Kilogramm Äpfel, so groß ist die Mindestanlieferungsmenge, benötigt die mobile Saftpresse keine 20 Minuten.