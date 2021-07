Steinen Informatives zum Thema Pflege

Und weil man so gemütlich zusammen war, freute sich die zweite Vorsitzende Gerlinde Kramer, offiziell mitzuteilen, dass Adelheid Lenz per Briefwahl zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Sie selbst rückt nun in die zweite Reihe zur Stellvertretenden Vorsitzenden. Frank Oltersdorf wurde als Kassier bestätigt, Heike Eiche übernimmt das Amt der Schriftführerin von Adelheid Lenz. Zu Beisitzerinnen wurden Yvonne Kessler, Heidi Blum und Marianne Schütt gewählt. Kramer wünscht weiterhin so eine gute Zusammenarbeit, in dem vergangenen Jahr sind sie „aneinander – miteinander gewachsen“, was sie symbolisch mit einer Blume für jedes Vorstandsmitglied verdeutlichte. „Und dann ha ich no e tolli Neuigkeit“: Eine Kaffeefahrt zum Titisee ist geplant – vorausgesetzt – Corona macht keinen Strich durch die Rechnung.

„Ich möchte keine Ich-AG“ war der Wunsch Kramers, daher auch der Dank der neuen Vorsitzenden Adelheid Lenz für die Zusammenarbeit während der Überbrückungszeit bis zur Wahl.

Anlässlich des Informations- und Kaffeenachmittags des Alten- und Krankenpflegevereins Höllstein wurde die scheidende Vorstandskollegin Heidrun Trinler verabschiedet. Von 2004 bis 2014 war sie Kassiererin, danach bis zuletzt Beisitzerin.Fast 18 Jahre gehörte sie dem Vorstandsteam an.

„Nun haben Familie und Wiedereinstieg ins Berufsleben Vorrang“, so die zweite Vorsitzende des Vereins, Gerlinde Kramer. Für ihr Engagement bedankte sie sich im Namen des Vorstandsteams bei Heidrun Trinler mit einer Orchidee und wünschte ihr alles Gute.