Steinen Interimslösung hinterm Rathaus

Steinen (hjh). Mit knapper Mehrheit von nur einer Stimme (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf und SPD geschlossen gegen Bürgermeister Gunther Braun und die Fraktion der CDU) entschied sich der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag in der Wiesentalhalle dafür, das „dringend benötigte provisorische und barrierefreie Übergangs-Bürgerbüro“ auf der Fläche hinter dem Rathaus zu realisieren. 180 000 Euro sind für die Maßnahme im Haushalt 2021 eingestellt.

Vier Standort-Varianten waren im Bauausschuss bereits beraten worden, von denen zwei schließlich übrig blieben: Variante zwei hinter dem derzeitigen Rathaus, die nach Stephan Mohrs (Gemeinschaft) Begründung „das Außenbild der Gemeinde“ am wenigsten schädigt und das „Juwel“, also das Gelände um die alte Schule herum, unberührt lässt, und Lösung drei, mit der die CDU liebäugelte, nachdem sie laut Marc Sutterer alle Eventualitäten „emotionslos“ beleuchtet hatte und dabei zum Schluss kam, dass das Opfer an Stellplätzen und die Möglichkeiten, einem späteren Rathausneubau nichts in den Weg zu stellen, die „sachlich sinnvollste“ Variante sei.