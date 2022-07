Steinen Inzwischen läuft alles bestens

Bereits abgetragen ist die Sandschicht des alten Hartplatzes. Auf diesem soll im September der neue Belag, eine Mischung aus Sand und Pflanzsubstrat, aufgebracht werden. Danach muss der Platz drei Monate lang ruhen, bis der Winterrasen aufgegangen ist. „Wir rechnen damit, dass wir das Training in der Winterpause des Wettspielbetriebs auf dem Winterrasenplatz abwickeln können und so den Rasen im Wiesentalstadion schonen“, sagt Möller. Er betont, dass man im Zusammenhang mit der Beregnung des neu angelegten Platzes nachhaltig und ökologisch verfahre. Derzeit entsteht eine Zisterne neben dem Umkleidetrakt im Stadion. Diese soll mit dem Regenwasser von Wiesentalhalle und Umkleidetrakt gespeist werden und so Wasser für die Beregnung des Platzes liefern, ohne dass an das normale Wassernetz gegangen werden muss.

Finanzierung steht

Anlegen wird der FC noch Ballfangzäune sowohl in Richtung Trainingsplatz als auch zum Wiesentalstadion und einen Pflastersteinweg rund um den Winterrasenplatz. Zur Finanzierung und den Kosten führt Möller aus, dass die Elektroleitung rund um den Platz von der Kommune finanziert wird. Die 260 000 Euro für die Gesamtmaßnahme Platzbau einschließlich Zisterne sind nach Möllers Aussage über Darlehen und ein erfreulich hohes Spendenaufkommen finanziert. Außerdem wird der FC – allerdings erst in zwei Jahren – Sportfördermittel erhalten.

Vorfreude auf den Herbst

Die ebenfalls aktuell laufende Sanierung von Rasenplatz und Laufbahn im Wiesentalstadion wird vollumfänglich von der Kommune finanziert. Der Rollrasen, der Mitte August aufgebracht werden soll, ist mit etwa 150 000 Euro veranschlagt, und die Tartanbahn einschließlich Hoch- und Weitsprungbereichen wird weitere 60 000 Euro kosten. Auch im Wiesentalstadion wird die Beregnungsanlage modernisiert.

Auf den Tartanbahnen ist der erste, schwarze Belag bereits aufgebracht und in Teilen auch die erste von drei rotbraunen Schichten. Wenn alle drei Schichten drauf sind, fehlen noch die Markierungen der Bahnen. Wie Leichtathletik-Trainer und Vorstandsmitglied Marian Wallner vom TuS Höllstein sagt, sei in diesem Jahr und im Gegensatz zu 2021 alles bestens: „Es wurde früh begonnen, die Fachfirmen arbeiten bestens, wir kooperieren bestens mit der Gemeinde und dem FC.“ Er hält es für möglich, dass die offenen TuS-Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften am ersten Sonntag im Oktober auf der neuen Anlage ausgerichtet werden können.