Steinen Jahreskonzert erfordert Sitzvermögen

Sie haben es „drauf“, die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins. Das weiß ihr Dirigent Viktor Severjanovas natürlich.

Von Hans-Jürgen Hege

Steinen. Und der Dirigent will selbstverständlich auch zeigen, was sein Orchester, das in diesem Jahr den 140. Geburtstag feiert, drauf hat. Also stellte er für das Jahreskonzert am Samstagabend in der Wiesentalhalle ein Programm zusammen, das nicht wenige im nicht ganz vollen Saal als „des Guten zuviel“ beurteilten, nachdem sie den ersten Teil mit der „Geschichte der Blasmusik“ aus der Früh- bis hin zu modernen Zeiten begannen.

Und es schien fast, als hätte das Wolfgang Schwarzwälder, der Vorsitzende des Musikvereins geahnt, als er bei der Begrüßung meinte: „Ich hoffe, Sie haben ein Sitzkissen mitgebracht. Denn wir brauchen dieses Mal sicherlich eine halbe Stunde länger als normal.“

Begrüßt wurden die Gäste zu „einem Höhepunkt in der Vereinsgeschichte, mit dem der Verein viele überstandene „Höhen und Tiefen“ zu feiern gedenke. Die Mitglieder und Freunde des Vereins hätten es verdient, „die Geschichte unserer heutigen Blasmusik und ihrer vielfältigen Präsentationsmöglichkeiten“ mal auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise zu erfahren.

An und für sich „eine prima Idee“, fand ein Gast, als er nach über zwei Stunden die Pause nutzte, um ein wenig frische Luft zu schnappen nach Ouvertüren aus der Gründerzeit des Vereins um 1870 herum von Komponisten wie Strauß, Offenbach und Beethoven, nach Jazz- und Ragtime aus dem Dixieland New Orleans, das viele im Saal ebenso begeisterte wie der folgende Auszug aus dem Fundus der Big-Bands, nach dem Gastspiel der Volksmusikkönige aus dem Egerland oder schließlich nach den Eindrücken des Schopfheimer Komponisten Markus Götz, die dieser vom „Chicago-Festival“ mitgebracht und in Töne gefasst hatte.

Dem Losverkauf in der Pause folgte Teil zwei des Konzertabends mit Viktor Severjanovas Interpretationen von Musikstilen, die mit dem „Amerikanischen Marsch“ von Sousa begannen, mit spannenden Saxofon-Variationen, einem temperamentvollen James-Last-Medley, Film- und Zirkusmusiken sowie einer Reise durch die Welt der Volksmusik fortgesetzt wurden und schließlich in einem furiosen Musical-Spektakel endeten oder hätten enden können, wenn die Verantwortlichen das Programms etwas gestrafft hätten. „Ich weiß nicht, welcher Teufel die geritten hat, als sie diese Auswahl zusammenstellten“, sagte ein Besucher. Und in diesen Teufelsritt sollte man eigentlich auch die Moderatoren mit einbeziehen, die mit oft langatmigen Texten den – und man sollte die Kritik zuvor wirklich nicht missverstehen – hervorragenden Akteuren des Musikvereins den Wind aus den Segeln nahmen.

Schade. Die Idee, ein Stück Blasmusikgeschichte, die in Deutschland von 75 000 Aktiven gepflegt, gehegt und hochgehalten wird, auf eine sehr interessante, spannende Art unter die Leute zu bringen, hätte den ungetrübten Zuspruch der Besucher verdient gehabt.