Steinen Jahresreigen in alten Bildern

Steinen (hp). Historische Ansichten aus Steinen zeigt der Bildkalender für das Jahr 2018, den Gerhard Schaum herausgebracht hat. Schaum konnte bei der Auswahl der Bilder aus einem reichen Fundus schöpfen.

In Zusammenarbeit mit einer Kalender-Manufaktur hat Gerhard Schaum diesen Kalender mit alten Bildern von Steinen herausgebracht. Der Kalenderhersteller, der auf der Suche nach alten Bildern von Steinen war, ist über die Gemeindeverwaltung an Schaum herangetreten. Eine Herausforderung, so Schaum, sei es gewesen, 13 Kalenderbilder herauszusuchen. Das Titelbild zeigt das scharfe Eck im Jahr 1959 mit Bäckerei Tröndlin und Schuhhaus Schultheiß. Die weiteren Bilder zeigen den Bahnhofkiosk im Jahr 1952, den Bahnhof Steinen im Jahr 1953 mit dem Transport der Kirchenglocken nach Hüsingen, die Küferei und Weinhandlung Arzet im Jahr 1932, das Haus Gebhardt, Sturm, Moser, Aprell im Jahr 1910, das Gasthaus „Hirschen“ im Jahr 1899, den Marktplatz um 1920 und um 1938, das Dienstfahrzeug von Koechlin nebst Chauffeur, das Turnfest im Jahr 1954, den Kindergarten in der Kanderner Straße im Jahr 1931, die Sägerei Adolf Höferlin im Jahr 1922 und das Schlössle im Jahr 1924.