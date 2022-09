Man sie stolz, dass man bei dem Wettbewerb auf Rang vier gelandet sei, sagte Bürgermeister Gunther Braun auf Nachfrage. Denn die Gemeinde setze nicht erst seit Kurzem und nicht nur auf dem Turbokreisel auf Insektenfreundlichkeit. Im Kernort und in den Ortsteilen werden Bienenwiesen angelegt, sei es am Fußweg am Mühlehof oder in Höllstein an der Bundesstraße oder bei Hägelberg. Dazu kommt unter anderem noch der Bereich an der Unterführung unter der Bundesstraße zwischen Steinen und Höllstein.