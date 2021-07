Steinen Jugendarbeit ruhte ein halbes Jahr

„Der Boden im Jugendzentrum muss herausgenommen und neu aufgebaut werden“, beschrieb Kolibaba die anstehenden Arbeiten im Juz. Dessen Sanierung beginne in den Sommerferien. Er wünscht sich, dass das Jugendbüro zukünftig nicht mehr versteckt im Keller des Juz untergebracht werde. Bis zum Wiedereinzug in das Juz „residiert“ das Jugendreferat in einem Container vor der Sporthalle.

Ein Lichtblick war die Entscheidung von Bund und Land, offene Jugendarbeit unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen ab dem 16. Juni wieder möglich zu machen. „Wir sind froh darüber, dass wir wieder unsere Freizeiten anbieten können“, sagte Kollibaba. Das Spieledorf findet vom 2. bis 13. August in Schlächtenhaus statt. Pro Woche können 50 sechs- bis zwölfjährige Kinder aus der Gesamtgemeinde daran teilnehmen. Voraussetzung ist, dass sich Kinder und Betreuer regelmäßig testen lassen.

Nach den Sommerferien startet dann das „Mobile Projekt Sommer-Juz“. Die Jugendlichen können auf dem Jugendplatz in Ideenwerkstätten ihre Vorstellungen zur Freizeitgestaltung und zur Neugestaltung des Jugendplatzes entwickeln. Dann soll auch ein kleiner Baucontainer mit Sport- und Freizeitmaterialien aufgestellt werden.

Hinzu kommt ein Anhänger, der als Jugendmobil genutzt und mit Spielmaterialien, Grill und Sonnensegel beladen werden soll. Wichtig ist Kolibaba auch die Gründung einer Planungs- und Steuerungsgruppe „Skaterplatz“. Sie soll sich unter anderem Maßnahmen zur Neugestaltung des Jugendplatzes ausdenken und für deren Umsetzung sorgen. Der Kinder- und Jugendreferent hält es darüber hinaus für notwendig, die Jugendhilfeplanung, die Aufgabe des Landkreises sei, fortzuschreiben. Er verwies auf die Jugenhilfeplanung von 2002 bis 2004, die die soziale Entwicklung in der Gemeinde erheblich vorangebracht habe (Einführung von Ganztagesangebot in der Schule, Aufwertung des Jugendzentrums). Der Gemeinderat solle dem Landratsamt mitteilen, dass Steinen eine Jugendhilfeplanung machen wolle, fordert der Jugendhilfeplaner.

Nach seinen Vortrag beantwortete Kolibaba noch Fragen der Ausschussmitglieder. Stephan Mohr (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) wollte wissen, ob Kolibaba im Lockdown den Kontakt zu den Jugendlichen halten konnte. Ulrike Mölbert (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) fragte nach Plänen für Online-Aktivitäten, falls die Jugendarbeit in den nächsten Wochen noch einmal eingeschränkt werde, und Rudolf Steck (SPD) erkundigte sich, ob sich die Jugendlichen in kommunalpolitischen Prozessen eingemischt hätten.

Kolibaba sagte, er bleibe mit den Jugendlichen digital in Kontakt. Die Kinder suchten sich aber auch andere Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung. Wichtig sei ihm, dass das Jugendreferat einen Teil der Ehrenamtlichen (zwölf Personen) halten konnte. „Denn das Spieledorf steht und fällt mit den Ehrenamtlichen“, so Kolibaba. Die Veranstaltung „Politik und Pizza“ sei gut gelaufen, antwortete er auf Stecks Frage. „Man muss versuchen die Jugendlichen einzubinden.“ Er appellierte auch an den Ausschuss, mehr Stellen für die Jugendarbeit zu schaffen. Eine gut entwickelte Jugendarbeit sei nicht mit eineinhalb Stellen möglich.