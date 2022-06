Steinen Kabel für Grundschule

An der Ausschreibung hatte sich laut Bürgermeister Gunther Braun nur eine Firma beteiligt. Die anderen hätten keine Kapazitäten dafür. Rainer Dürr (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) fragte nach, wie lange es noch dauere, bis auch Weitenau und Höllstein an der Reihe seien.

Rainer Eiche (SPD) sagte, dass schon in einer Sitzung vor zwei Jahren versprochen worden sei, dass die beiden Schulen über die Sommerferien verkabelt und ans Breitband angeschlossen werden. Die Kinder an den Schulen in den beiden Ortsteilen kämen ins Hintertreffen, wenn sie erst in der fünften Klasse mit dem digitalen Unterricht am Schulzentrum in Kontakt kämen.