Steinen: Kalkablagerungen in Saugleitungen

Baugrenze überschreiten

Der Bauausschuss hat das gemeindliche Einvernehmen bezüglich einer Überschreitung der Baugrenze an einem Haus in der Straße „Am Dinkelberg“ erteilt. Ein Bauherr will eine Überdachung an den bestehenden Balkon anbringen. Die Baugrenze darf um drei Meter überschritten werden. Bei der Bemessung der Befreiungstiefe wurde seitens des Landratsamts Lörrach der Bestandsbalkon mit einbezogen. Er hat eine Tiefe von 1,30 Metern. Ein Balkon ist auch außerhalb der Baugrenze zulässig, wenn er von untergeordneter Bedeutung ist, das heißt, wenn er nicht breiter ist als fünf Meter und nicht mehr als 1,50 Meter von der Gebäudewand herausragt. Die zulässige Bauüberschreitung von drei Metern bedingt, dass die Überdachung der Terrasse ab Balkonende maximal 1,70 Meter betragen darf. Das Vorhaben wurde auch in der Bauausschusssitzung vom 28. April behandelt und das Einvernehmen für die Baugrenzenüberschreitung erteilt.