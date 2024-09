Steinen: Karate trainieren

Am Freitag, 27. September, beginnt um 18 Uhr im Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental, Neuteichstraße 1 in Höllstein, ein Schnupperkurs im Karate für Kinder ab acht Jahren und Jugendliche. Ab 20 Uhr folgt ein Kurs für Jugendliche, Erwachsene und Ältere. Zum Einsteigen sind keine sportlichen Voraussetzungen notwendig, heißt es in der Ankündigung.

Reinschnuppern möglich

Am Mittwoch, 25. September, starten neu um 15 Uhr die Samurai Kids ab vier Jahre. Die Samurai Kids von vier bis sieben Jahren trainieren dann mittwochs und freitags ab 15 Uhr. Die erste Stunde sei unverbindlich und kostenfrei zum Reinschnuppern. Trainiert wird anfangs in normaler Trainingskleidung und barfuß unter Leitung von Diplom-Karatelehrer Sensei Karl-Hans König, 8. Dan, Sensei Manuel Haas, 4. Dan, und Sensei Andreas Knöbel, 5. Dan.