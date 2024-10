Ganz im Zeichen der Kampfkunst Karate steht Steinen am kommenden Wochenende. Am Samstag, 19. Oktober, findet in der Sporthalle in Steinen, Köchlinstraße, die Deutsche Fudokan-Karate-Meisterschaft statt. Ausgerichtet wird diese vom Budocenter Steinen und dessen Sensei und Leiter Karl-Hans König, 8. Dan, sowie einem Team von mehr als 20 Helfern. Erwartet werden etwa 200 Teilnehmer aus ganz Deutschland, um in acht verschiedenen Disziplinen wie Kata, Kata Team, Kihon Kumite, Juju Ippon und Kogo sowie Jiju Kumite, Enbu und Fukugo anzutreten. Auch werden die Disziplinen Ikkaido für Menschen mit Einschränkungen und Kobudo Kata mit alten japanischen Waffen ausgetragen. Die Altersklassen beginnen bei den Kindern mit fünf Jahren; die ältesten Teilnehmer werden über 60 Jahre alt sein. Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr mit dem Einlass in die Halle, die Wettkämpfe der Kinder beginnen um 9 Uhr, die der Jugendlichen gegen 11 Uhr und die der Erwachsenen gegen 13 Uhr. Zuschauer sind willkommen. Weitere Informationen zum Karate in Steinen-Höllstein gibt es unter www.budocenter.info.