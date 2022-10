Steinen Kein Platz mehr im Bus

Bis dahin war ein großer Bus ab 13.12 Uhr gefahren. Er wurde aber von Südbaden-Bus gestrichen. Und gleichzeitig wurde der kleinere Bus um 13.03 Uhr so geleitet, dass auch die Höllsteiner Grundschüler darin Platz finden sollten. Als dann Mitte voriger Woche elf Hüsinger Grundschulkinder einfach keinen Platz mehr fanden, sondern von ihren Eltern aus Hüsingen abgeholt werden mussten, eskalierte die Situation, berichtet Wellinger.

Unzählige weitere Mails von Müttern sowie eine Intervention von Doris Schäck, der Leiterin der Grundschule in Höllstein, hatten dann aber doch Erfolg: Am Montagvormittag erhielten die Mütter und die Schulleitung in Höllstein per E-Mail eine Nachricht vom Fahrgastmarketing der Südbaden-Bus in Schopfheim. „Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns dazu entschlossen, dass der 13.12-Uhr-Bus ab Steinen Bahnhof wieder die Grundschule Höllstein anfährt. Der 13.03-Uhr-Bus ab Steinen Bahnhof verkehrt nun nicht mehr über die Grundschule“, heißt es in dem Schreiben.

Situation ist wieder geregelt

Schäck lobt die schnelle Reaktion. Schon am Montag sei der größere Bus wieder gefahren. Damit sei die Situation ganz nach dem Wunsch der Schulleitung und der Eltern geregelt worden.