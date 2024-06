Steinen: Keine großen Veränderungen im Rat

Fraktionsvorsitzende Gudrun Glaser sagt: „Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis.“ Die CDU ist mit neun Sitzen im Rat vertreten. Zuvor hatten sie zehn Sitze, denn ein Mitglied von „Der Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf“ hat die Fraktion gewechselt.

CDU

Stolz ist Glaser, dass ihr Sohn Stefan Glaser in den Rat eingezogen ist. Auch Klaus Rätzke kam neu für die CDU in das Gremium. „Er kennt die Gemeinde“, sagt Glaser. Sie ist der Ansicht, dass die CDU-Räte eine „gute Mischung“ darstellen: So kenne sich Gudrun Roser in Fragen Wald aus, Tanja Hug sei Expertin im Bausektor, Dietmar Ernst in Fragen der Sicherheit und Tim Scheer als Rettungssanitäter verfüge über Expertise in der Gesundheit.