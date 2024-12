Steinen: Keiner bleibt allein

„Komm so, wie Du bist“

„Komm so, wie Du bist“, diesen Appell richtet der Pastor an alle. Geboten wird bei diesem Beisammensein in seiner Freikirche eine Geschichte; es gibt Spiele, Musik und etwas zu essen und zu trinken. Jeder könne so sein, wie er ist. Benjamin Rudolph würde sich freuen, wenn quer durch alle Generationen und Schichten Menschen in Steinen zusammenkommen. „Toll finde ich auch, dass es in unserer Gemeinde Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen und sich für andere engagieren. Von Einsamkeit sind ganz viele betroffen. Wir freuen uns über Besucher aus der ganzen Region.“