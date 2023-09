Steinen KFC bringt hunderte Kinder zusammen

Über 600 Kinder wuseln herum

Kamen im vergangenen Jahr über 500 Kinder zu den beiden KFC-Veranstaltungssstätten – das Areal rund um die Sporthalle an der Köchlinstraße und das Gemeindezentrum an der Bahnhofstraße –, so waren es am Donnerstag 602. Und: Zum Abschlusstag am Freitag tummelten sich sogar 616 Kinder auf dem Veranstaltungsgelände. Die AB-Gemeinde kann also ausgesprochen zufrieden sein mit der Resonanz auf ihre fünftägige Veranstaltung.

Am Abschlusstag fasst Simone Mischler nach der Begrüßung durch Grau noch einmal kurz die Lebensgeschichte von Paulus zusammen, mit dem sich die Kinder in der Woche beschäftigt hatten („Mit Paulus auf großer Seefahrt“). Sie schloss ihre Andacht mit dem Hinweis, dass „Gott wünscht, dass ihr und er gute Freunde sind“. Gesungen wurden „So bist nur du“ und „Schlabadi“, ehe die Kinder die Spielgeräte stürmen durften. Dann wurde ein letztes Mal in diesem Jahr Kettcar gefahren, geklettert, Kisten gestapelt, gehüpft, Pfeile geschossen, ein Rennen mit einer Schubkarre oder eine rasante Fahrt mit der Seilrutsche unternommen. Bei der Tombola gab es 900 Preise. Bei sommerlichen Temperaturen gab es ein großes Gewusel auf dem Gelände und eine lange Schlange vor der Kuchentheke. Eine so große Ansammlung von Menschen erlebt man selten in Steinen.