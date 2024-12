Dass sich dieses Training auszahlt, konnten die Kickboxer am Regio-Fight-Cup in der Sporthalle in Steinen unter Beweis stellen, heißt es in einer Mitteilung des Budocenters. In fairen und spannenden Kämpfen hätten die Besucher Kickboxen ohne große Verletzungen gesehen.

Die Resultate konnten sich sehen lassen. Gold holten sich Ahmad Agic, Marius Opitz, Luis Schaubhut, Nora Morva und Alessio Berardinucci. Silber ging an David Stummböck, Gabor Balazs Morva, Samuele Volpe und Gabor Morva sowie Bronze an Aaron Kremer, Waisuddin Mohammad Amin, Christian Gerdt und Eduard Prits. Die Wettkampfleiter Peter Ander und Manuel Haas zeigten sich mit den Wettkämpfen und Resultaten sehr zufrieden, heißt es.