Steinen Kinder-Ferien-Club

Das besondere an dieser Woche ist, dass Jugendliche das Programm für Kinder planen und gestalten. „Es sind junge Ideen für junge Menschen“, freut sich Timon Sieveking, der Jugendreferent der AB-Gemeinde. Für die fünf- bis siebenjährigen Kinder stellt die Evangelische Freikirche in der Bahnhofstraße 32 der AB-Gemeinde ihre Räume zur Verfügung. Kinder von acht bis 13 Jahren finden ihr Programm in einem Zelt an der Sporthalle in der Köchlinstraße. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.