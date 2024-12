Steinen: Kinder mit zeitlosen Themen

Für Außenstehende überraschend, kündigte hier eine Kuhglocke, die Pausenglocke der Schule, die Aufführung der nächsten Klasse an. Das Bühnenbild und die Kostüme ließen schon vor dem ersten Wort erkennen, dass es in die Welt des Drachen Tabaluga ging. Nun waren alle gespannt, wie die Drittklässler diese Erzählung auf der Bühne umsetzen werden. Klassenlehrerin Birgit Jüttner hat das Theaterstück auf ihre Schüler zugeschnitten. Tabaluga will nicht wirklich erwachsen werden und soll die Vernunft suchen. Schließlich landet Tabaluga bei der 200-jährigen Schildkröte „Nesaja“. Ihre erstaunliche Antwort auf die Frage nach der Vernunft ist: „Wenn es überhaupt etwas Vernünftiges gibt, dann ist es, sich seines Lebens zu freuen!“