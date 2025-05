Steinen: „Kinder sind wieder sozialer“

Pietschmann wünscht sich, dass die Telefonanlage mit WLAN im Haus 1 wieder funktionstüchtig gemacht und der veraltete PC im Haus 1 ausgetauscht wird. „Schön wäre es auch“, sagt Pietschmann, „wenn wir die Sporthalle am Nachmittag nutzen könnten – auch in den Ferien.“ Um einen fließenden Übergang von Haus 1 zu Haus 2 zu bekommen, wünscht sich die AWO bis zum Abriss von Haus 1 zudem eine Straßensperrung in diesem Bereich.

Was die Verwaltung sagt

Sven Schreiber, Leiter des Sachgebiets Kinder, Jugend und Bildung, merkte an, auch die Schule habe sich darüber beklagt, dass sie zu wenig Hallenzeiten habe. Er versprach, einen Weg zu finden, damit die AWO-Kids die Halle nutzen können. Dietmar Ernst, der Bürgermeister Gunter Braun als Sitzungsleiter vertrat, lobte die Arbeit der AWO. „Wir müssen froh sein, dass wir sie haben.“