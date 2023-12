Steinen: Kinder sprechen offen über den Tod

Seit Oktober ist Daniela Döring die neue Koordinatorin des Kinder-und Hospizdiensts Lörrach-Steinen. Das Büro in der Eisenbahnstraße ist jeden Tag von 9 Uhr bis 13 Uhr besetzt und Anfragen werden, außer an Wochenenden, innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Döring ist dankbar, für die Unterstützung von Beisel, die bereits bei ihrer Vorgängerin tätig war. Ein Jahr war die Stelle vakant. Nun konnte sie mit der 30-jährigen Daniela Döring besetzt werden. In Freiburg hat sie als Kinderkrankenschwester gearbeitet und Gesundheitsmanagement studiert.

Die Betreuung von Familien

Als erstes will Döring eine Gruppe von Ehrenamtlichen aufbauen, die Familien in schwierigen Situationen unterstützt. Derzeit sind zehn Frauen aktiv tätig. So kümmert sich eine Frau um eine Familie in Höllstein. Manche Ehrenamtliche hätten sich während der einjährigen Vakanz etwas zurückgezogen. Andere brauchen Zeit, wenn ein Kind gestorben ist, um dies zu verarbeiten, sagt Döring.