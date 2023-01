Steinen Kindern das Zähneputzen zeigen

Nicht alle Patienten können aufgenommen werden

Dr. Annika Kraus (Universität Mainz) und Dr. Lena Brürkle (Zürich) folgten am 15. November. Beide hatten jahrelange Erfahrung in Zahnbehandlungen von Jung und Alt und waren auch schon vermehrt im Ausland im Einsatz, etwa in Peru und Nepal. Nach langsamem Anlauf füllte sich die Zahnstation von Tag zu Tag mehr und am Ende konnten nicht mehr alle Patienten angenommen werden. Die Patienten standen Schlange. Die exzellente Behandlung durch die zwei Zahnärzte sprach sich schnell herum und die Patienten kamen aus der ganzen Provinz. Allerdings konnten die beiden nur zwei Wochen bleiben, da zu Hause die Arbeit rief.

Eine gute Nachricht gab es ebenfalls: Das Hilfswerk der Deutschen Zahnärzte hat dem Gesundheitszentrum auf den Philipinen einen neuen Behandlungsstuhl finanziert.

Ernährungsprogramm für Kinder läuft weiter

Weiter lief das Ernährungsprogramm für Kinder. Durch die stark gestiegenen Lebensmittelpreise sind die Eltern froh, dass das Programm aufrechterhalten werden kann mit Hilfe des German Club in Manila. „Wir haben immer um die 75 Kinder in dem Programm, die sich in Kleingruppen zum Essen treffen“, schreibt sie. Diesem Programm angeschlossen ist ein Hygieneprogramm, in dem die Kinder Zahnpflege lernen. Am Ende erhalten die Kinder ein Teilnahmezertifikat.