Steinen: Kino im Seniorenzentrum Mühlehof genießt reges Vertrauen

Keine Scheu vor Schwerem

Auch das Thema Sterben werde bei der Filmauswahl nicht ausgespart. „Es sind auch schon Leute gegangen, weil sie sagten, sie würden einen Film nicht mehr aushalten“, schildert Petersen-Mirr die Erfahrungen an den Kinoabenden. Bei einer „Sneak“, also einer Filmvorführung, bei der vorab nicht bekannt ist, was läuft, gebe es theoretisch auch immer die Möglichkeit, dass Zuschauer den Mühlehof reihenweise verlassen. „Aber das haben wir bisher zum Glück noch nicht erlebt“, sagt Petersen-Mirr. Sie betont: „Das Programm hat einen Anspruch, hinter dem wir auch stehen.“

Hommage an Sandra Hüller

Schlussendlich verrät sie doch etwas: „Wir zeigen Filme mit Sandra Hüller.“ Die deutsche Schauspielerin, die in diesem Jahr für ihre Rolle in dem Drama „The Zone of Interest“ für den Oscar nominiert worden war, hat es Petersen-Mirr angetan. „Sie ist eine tolle Schauspielerin, die auch viel am Theater arbeitet und sich nicht scheut, auch kleinere Filmrollen zu übernehmen“, sagt sie. Dabei sei Hüller nach allem, was man über sie wisse, stets natürlich und bescheiden geblieben.

Dass eine Schauspielerin im Mittelpunkt der Reihe steht, sei nicht außergewöhnlich: Beim Kino im Mühlehof gab es auch schon Retrospektiven zu Bruno Ganz und im Jahr 2019 zu der kurz zuvor verstorbenen Hannelore Elsner.