Steinen Klares Ja zur Rathauserweiterung

„Wir wollen barrierefreie Büros anbieten und das Meldeamt neu strukturieren und bürgerfreundlicher gestalten“, sagte Bürgermeister Braun. Viele Mitarbeiter müssten sich einen Arbeitsplatz teilen, so Braun weiter. Neuen Mitarbeitern, die man einstellen müsse, weil die Kommune immer neue Aufgaben bekomme, könne man keinen Arbeitsplatz anbieten. Wichtig sei es auch, zusammengehörige Organisationseinheiten zu vereinen.

„Und ich möchte gerne junge Verwaltungsmitarbeiter ausbilden, und dafür brauchen wir Platz“, fügte er hinzu. Er ist sich auch sicher, dass die Verwaltung zukünftig die Betreuung des Ehrenamts begleiten müsse. Der Neubau diene also dazu, „den dringendsten Handlungsbedarf bewerkstelligen zu können“.

Ulrike Mölbert (Gemeinschaft) kritisierte, dass der Sanitätsraum im Obergeschoss für Besucher mit Einschränkungen nicht erreichbar sei. Der Wartebereich im Erdgeschoss sei zu klein. „15 Quadratmeter sind fast nichts.“ Und auch die Empfangssituation im Bürgerbüro sei nicht behindertengerecht. Man komme mit Rollator und Rollstuhl ebenerdig rein, blicke dann in den Serviceräumen aber eine hölzerne Thekenwand an. Gunther Braun sicherte ihr zu, zu prüfen, ob man den Sanitätsraum ins Erdgeschoss verlagern könne. Ein Aufzug sei für das Gebäude nicht vorgesehen.

„Wir haben uns mehrere Bürgerbüros angeschaut. Am besten hat uns das in Todtnau gefallen“, sagte Hauptamtsleiter Carsten Edinger. Die Thekenlösung diene dem Schutz der Mitarbeiter vor übergriffigen Bürgern, erklärte er. Außerdem sei durch eine Theke ein Mindestabstand zwischen Verwaltungsmitarbeiter und Bürger gewährleistet. In Pandemiezeiten sei dies wichtig. Im Neubau könnten auch Datenschutz-Vorgaben besser eingehalten werden. Durch die Enge im Altbau, wo man mitunter „30 Zentimeter aneinander vorbei gehe“, sei der Datenschutz nicht immer gewährleistet.

Rudolf Steck (SPD) kritisierte den Anstieg der Kosten. Anfangs sei man von 140 000 Euro ausgegangen, inzwischen sei man bei einer Million Euro angekommen. „Das ist kein Pappenstiel“, so der Genosse. Er meinte, dass der Rathausneubau damit zunächst vom Tisch sei. Marc Sutterer (CDU) erinnerte daran, dass es ursprünglich das Ziel gewesen sei, die Bürgerfreundlichkeit im Bürgerbüro zu erhöhen. „Daraus ist nun eine Rathauserweiterung geworden“, stellte der CDU-Fraktionsvorsitzende fest. Die CDU kritisiert die hohen Kosten für den zweigeschossigen Modulbau und ist nicht glücklich darüber, dass er hinter dem Rathaus aufgestellt wird. „Aber die Erweiterung ist dringend notwendig“, begründete Sutterer die Zustimmung für das Bauvorhaben. Ulrike Mölbert (Gemeinschaft) fügte hinzu: „Auch wir fremdeln mit den Kosten. Sie sind für ein Provisorium zu hoch.“ Aber auch die Gemeinschaft sehe, dass die Räume in den Verwaltungsgebäuden zu klein seien und zum Teil von zu vielen Mitarbeitern frequentiert würden und stimme für den Modulbau. Rätselhaft sei ihr aber, warum der Umzug in die neuen Räume 10 000 Euro koste.