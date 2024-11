Steinen: Klassik-Konzert

Musik aus fünf Ländern

Die drei Musiker treten unter dem Titel „ Surtout sans ralentir!“ auf, zu Deutsch: Vor allem nicht langsamer werden! Versprochen werden romantische und zeitgenössische Musikstücke aus fünf Ländern.

Lustig und harmonisch

Im Gepäck haben die Musiker originale Werke und Lieder von Komponisten, die man sicherlich alle als Meister im kammermusikalischen Komponieren bezeichnen darf, heißt es in der Konzertankündigung. Auf Franz Schubert folgen Charles Koechlin und Albert Roussel aus Frankreich mit Stücken, die in die Spätromantik eintauchen. Mit „La Courte Paille“ von Francis Poulenc führt das Trio Timbre die Zuhörer in eine überraschende und lustige, aber durchweg harmonische Klangwelt, in der die Komponisten Petr Eben, ehemals Tschechoslowakei, Henry Cowell, USA, und Joaquin Rodrigo, Spanien, ebenfalls zu Hause waren und die Musik des zwanzigsten Jahrhunderts intensiv geprägt haben.