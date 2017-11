Steinen Klatsche für den Bürgermeister

Von Anja Bertsch

Klatsche für den Bürgermeister: Geschlossen verweigerte der Finanz- und Verwaltungsausschuss am Dienstag die Diskussion über den Entwurf zum Haushalt 2018 und setzte den Punkt einstimmig von der Tagesordnung ab.

Steinen. Eigentlich war die Sitzung speziell den Haushaltsberatungen als einzig wesentlichem Tagesordnungspunkt vorbehalten gewesen. Der Absetzung des Tagesordnungspunkts war ein gemeinsamer Antrag aller drei Gemeinderatsfraktionen vorausgegangen.

Man habe im Vorfeld definitiv zu wenige Unterlagen bekommen, um sich auf die Diskussion vorzubereiten und sich in den Fraktionen vorab richtig zu beraten, erklärte Ulrike Mölbert als Sprecherin der Gemeinschaftsfraktion. Die vorgelegten Zahlen seien teils nicht belastbar; andere elementare Kostenstellen und Faktoren wie etwa die Erhöhung der Kreisumlage fehlten komplett. Auch der Stellenplan habe bis kurz vor der Sitzung nicht vorgelegen. Grundsätzlich sei in dem Haushaltsplan nicht zu erkennen, was mit Blick auf die Konsolidierung des Haushalts geplant sei. Als einzige Idee sei eine heftige Erhöhung der Kindergartenbeiträge genannt; die allerdings widerspreche einem eben gefassten Gemeinderatsbeschluss. „Vor diesem Hintergrund sehen wir uns nicht in der Lage, die Haushaltsberatungen zu diesem Zeitpunkt aufzunehmen“, so Mölbert.

Im Namen der CDU schloss sich Marc Sutterer dem Antrag an. Mit Kreisumlage, Personalkosten und Kosten für die Sporthalle fehlten drei wichtige Eckpunkte, die das Zahlenwerk noch prekärer machen könnten, monierte Sutterer. Mit Blick auf die vom Landratsamt dringend angemahnte Haushaltskonsolidierung müsse die Devise „Einnahmen stärken, Ausgaben senken“ eigentlich der Leitlinie für die Erstellung des Haushalt sein. „Davon sehe wir im vorgelegten Entwurf nichts“, so Sutterer; die wenigen Maßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen freilich nähmen Gemeinderatsbeschlüsse vorweg. „Was wir vermissen, ist eine zielorientierte Führung durch die Verwaltung, die konkrete Handlungsnotwendigkeiten aufzeigt“, so Sutterer.

SPD-Sprecher Rudolf Steck kritisierte, dass der vorliegende Entwurf Stückwerk sei, dessen Diskussion der Bedeutung den Haushaltes nicht gerecht werde. Man habe in der Fraktion intensiv beraten – „anhand der Unterlagen war es uns jedoch nicht möglich, Schlüsselfragen zu klären.“

Bürgermeister Gunther Braun seinerseits räumte ein, dass in dem Zahlenwerk derzeit vielleicht nicht jede Zahl und jede Tabelle so dargestellt sei wie gewohnt, und dass der Stellenplan sehr kurzfristig – als Tischvorlage zur Sitzung nämlich – vorliege. Das aber sei der besonderen Sorgfalt geschuldet, mit dem dieser Haushalt – der erste, in bei dem er sich als Bürgermeister aktiv einbringen könne – aufgelegt werden solle. In diesem Sinne habe die komplette Rathausmannschaft auf sein Drängen hin bis zur letzten Minute an dem Entwurf gearbeitet, um die Zahlen möglichst exakt zu hinterlegen und dem Gemeinderat möglichst belastbare Kostenansätze vorlegen zu können, erklärte Braun.

Inhaltlich sei das große Ziel selbstredend, der Forderung des Landratsamtes nachzukommen und die schwarze Null vorzulegen. Tatsächlich stehe Steinen finanziell gar nicht so schlecht da, wie es sich im vergangenen Jahr dargestellt habe, so Braun. „Wir haben hier einen runden, konsolidierten Haushalt, mit dem Steinen sich vor dem Landratsamt nicht länger ducken müsse.“ Mit diesem Ziel habe die Verwaltung im vorliegenden Entwurf tatsächlich die ein oder andere Kostenschraube gedreht. Im Rahmen eines Haushaltsentwurfes aber sei derlei längst keine beschlossene Sache, wie überhaupt ein Haushaltentwurf ja als Diskussionsgrundlage diene, in den man heute doch erst einsteige. Die breite Diskussion und die endgültige Verabschiedung des Haushaltes obliege ohnehin dem Gemeinderat. „Was im Haushalt am Ende drinsteht, ist ihre Entscheidung“, betonte Braun. Durch die für die Sitzung vorbereiteten Referate der Amtsleiter werde sich sicher einiges weiter klären, so Braun weiter. Tatsächlich waren in der Sitzung die komplette Amtsleitermannschaft sowie etliche weitere Rathausmitarbeiter anwesend, um sich der Diskussion zu stellen. Braun appellierte an den Ausschuss, die Wertschätzung aufzubringen und sich deren Ausführungen zumindest anzuhören. Doch auch nach diesen Erläuterungen rückten die Gemeinderäte nicht von ihrer Position ab: Geschlossen (bei einer Nein-Stimme des Bürgermeisters) stimmten sie für die Absetzung des Tagesordnungspunktes.