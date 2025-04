Die Gemeinde Steinen ist in den letzten Jahren beim Thema Energie sparen und Klimaschutz viele gute Schritte vorangekommen, sind sich Bürgermeister Gunther Braun und Klimaschutzmanager Ronny Buth einig. Beide informieren beim Forum über den aktuellen Stand der umgesetzten Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes, das vom Gemeinderat vergangenes Jahr beschlossenen wurde.

Bürgermeister Braun meint dazu: „Die Gemeinde hat viel in den Klimaschutz investiert und kann bereits erste Früchte in Form von selbstproduziertem Strom ernten. Ich freue mich, dass das Energie –und Klimaforum Gelegenheit bietet, mit den Bürgern über die immer wichtiger werdenden Themen Energiesparen und Klimaschutz bei uns in Steinen ins Gespräch zu kommen.“