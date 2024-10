Steinen: Klimaschutzmanager zog erste Bilanz

Nein zum Energy Award

Der Klimaschutzmanager sprach auch über die Möglichkeit zur Teilnahme der Gemeinde am Wettbewerb um den Euopean Energy Award. Dies erfordere sehr großen Untersuchungs- und Antragsaufwand. Diese zusätzliche Arbeit und finanziellen Leistungen seien so groß, dass mittlerweile größere Städte wie Lörrach und Schopfheim wieder aussteigen. Bürgermeister Gunter Braun empfahl in der Sitzung des Gemeinderats, stattdessen die nicht gerade üppig vorhandenen Gelder doch besser wirksam für die Umsetzung konkreterer Verbesserungen einzusetzen statt für Antragsaufwand.