Steinen: Klimawandel: Handlungsbedarf besteht auch in Steinen

Engagierte Bürger

Wenn am 26. April das Energie- und Klimaforum auf dem Cornimont tagt, wollen die Klima AG und die Gemeinde Steinen zeigen, was Steinen schon erreicht hat, aber auch was noch möglich ist. Es war bereits die 19. Sitzung einer Gruppe engagierter Bürger in Steinen, die aufgrund des Klimawandels Handlungsbedarf sehen. Denn, so das Klimaschutzkonzept der Gemeinde: Klimaschutz kann nur gemeinsam gelingen.

Was kann der einzelne tun?

Deshalb lädt die die Gemeinde Steinen zusammen mit der Klima AG zum öffentlichen Forum ein. Verschiedene Partner zeigen zwischen 10 und 13 Uhr wie die Bürger auf die Veränderungen des Klimas reagieren können. Mit dabei sein werden: die EWS aus Schönau, entstanden aus einer Bürgerinitiative, der Runde Tisch Klima aus Lörrach mit Beratung zur Photovoltaik, selbst das Spieldorf ist mit einer Aktion dabei. Denn auch im Spieldorf in Schlächtenhaus ist das Solarzeitalter angebrochen Die Klima AG will die Bürger zum Mitmachen anregen, sie dürfen ihre Ängste zum Klimawandel äußern, sie sollen aber auch über die handfesten Risiken der Erderwärmung informiert werden.