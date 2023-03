Steinen Knochen von Yolanda K. gefunden

Das Verschwinden

Yolanda Klug

hatte am Tag ihres Verschwindens gegen 14.15 Uhr ihre Wohngemeinschaft in der Leipziger Körnerstraße verlassen. Ein Busfahrer sah sie auf dem Weg zum Ikea westlich von Leipzig. Von ihrem Handy gab es seitdem kein Signal mehr.

Nachdem der Fall

unter anderem bei „Aktenzeichen XY“ zu sehen war, hatten sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet und neue Hinweise gegeben. Demnach soll sich die Studentin am Tag ihres Verschwindens gegen 15 Uhr in Leipzig an einer Straßenbahnhaltestelle mit einem Mann unterhalten haben. Danach soll Klug in eine Tram eingestiegen sein.

Ein Berufskraftfahrer

hat am späten Nachmittag zwischen 17.15 und 17.30 Uhr eine junge Frau gesehen, bei der es sich der Beschreibung nach um Klug gehandelt haben könnte, haben weitere Zeugenaufrufe ergeben. Sie soll hinter dem Ikea an einem Kanal entlang gelaufen sein. Es sei nicht auszuschließen, dass die Frau etwas später auf einem Parkplatz in einen dunklen Kombi mit getönten Scheiben und Esslinger Kennzeichen eingestiegen sei.

Konkrete Hinweise,

die zur Burg Giebichenstein führen, gingen bei der Polizei nicht ein – trotz mehrfachen Zeugenaufrufs. Die junge Frau hatte sich dort verabredet, um zu einer Veranstaltung zu gehen. Suchhunde hatten dort Spuren der Vermissten gefunden. Dort befand sich zum Zeitpunkt des Verschwindens eine Baustelle, die aber zugeschüttet worden war. Beim Einsatz einer Spezialkamera ergab sich kein Hinweis auf Klug.

Die Architektur-Studentin

hatte vor ihrem Verschwinden einen Flug nach Jordanien gebucht, das Ticket – auch die Fahrkarten für die Reise zum Flughafen – aber nie eingelöst. Freunde und Bekannte bezeichnen sie als reiselustig und zuverlässig. Sie berichten aber auch von unvorhersehbaren Schwächeanfällen Klugs, einschließlich plötzlicher Ohnmacht.