Steinen: Köchlin-Kita feiert

So gibt es wirklich Grund zu feiern. Denn auch wenn nicht jeder den Kita-Betonbau ästhetisch findet, so ermöglicht er doch eine sehr gute Kinderbetreuung, betont die Leiterin im Gespräch. „Wir leben hier gut, haben ein tolles und großes Außengelände.“ Schallschutz, gesundes Licht, Spielmöglichkeiten – die 90 Kinder in fünf Gruppen sieht sie gut aufgehoben. Eine Herausforderung seien indes die zu kleinen Waschräume und Garderobenbereiche. Gerade die seien wichtige Orte der Kommunikation.

Sprachkompetenzen

Womit auch schon ein Thema aufploppt, das der Kita-Leiterin besonders am Herzen liegt: die Sprachkompetenz. Sie wünscht sich ein „Sprachbad“ für die Kleinen und bedauert, dass Erzieher verstärkt in kurzen, einfachen Sätzen sprächen, damit sie von den Kindern verstanden werden. Es gebe leider auch Elternteile, bei denen der Integrationswille vollkommen fehle. Dabei sei Sprache für die Entwicklung doch so ungemein wichtig.