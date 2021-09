Steinen Komische Vögel und krumme Hunde

Mit den „Bagage“-Frauen, drei Kunstpädagoginnen, sowie den Fröbel-Erziehenden bearbeiteten die Kinder schleifend, sägend und nagelnd Holz und ließen so Skulpturen ganz unterschiedlicher Art entstehen. Natürlich kam auch Farbe nicht zu kurz. Nicht nur die Holzteile bekamen farbenfrohe Anstriche, sondern auch die Spachtel-Skulpturen.

Besonderes Augenmerk legte das erwachsene „Werkstatt-Team“ darauf, dass die 86 Kindergarten-Kinder der Mond- und Regenbogengruppe, der Wind- und Sternengruppe sowie die zehn Kleinkinder der Krippe bei ihren kunsthandwerklichen Aktivitäten so frei wie möglich ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. „Wir leiten die Kinder lediglich an und setzen ihre Vorstellungen dann gemeinsam um“, sagte Björn Bauer.

„Tiere unter Wasser“

Zum Thema „Tiere unter Wasser“ wurde nicht nur gebastelt, etwa in Form von Seesternen, Enten oder Fischen, sondern auch Bilder gemalt. Alle kleinen Kunstwerke sollen, so erläuterte Björn Bauer, beim Elternabend vom Förderverein verkauft werden. Beim Elternabend wird auch ein Videofilm von den zwei „tierisch kreativen Tagen“ (Bauer zur Aktion) gezeigt.

Der Förderverein nämlich finanzierte das Projekt als Geschenk an die Kinder zum 50-jährigen Bestehen, erklärte Bauer. Drei Mal musste die Aktion übrigens wegen Corona verschoben werden - nun konnte sie stattfinden.

Wie am Rande der verschobenen Jubiläumsaktion „Kunst ohne Dach“ von Bauer auch erwähnt wurde, entstand der Fröbelkindergarten im damals neuen Baugebiet im Anschluss an die Kirchstraße in Richtung Steinenbach 1970 als ­dreigruppiger Kindergarten unter evangelischer Trägerschaft.

Geleitet wurde der Fröbelkindergarten die ersten 15 Jahre von Christel Crzoss mit einem gerade Mal fünfköpfigen Erziehenden-Team. 1985 übernahm der seit drei Jahren in der Einrichtung arbeitende Thomas Seubert die Leitung des Fröbelkindergartens. Es sei, so erzählte Björn Bauer, ungewöhnlich gewesen, dass ein Mann im „Frauenberuf“ Erziehender arbeitete, so Bauer. Diese ungewöhnliche Situation setzte sich auch im Februar diesen Jahres fort, als Bauer Nachfolger von Thomas Seubert wurde.

Stetige Erweiterung

Dieser hatte, so Björn Bauer, in 36 Jahren enorm viel bewegt. Da gab es etwa den 1988 erfolgten Anbau, die Erweiterung auf fünf Gruppen mit neuen Konzepten, etwa dem Ganztagskindergarten, und vor nicht allzu langer Zeit auch der Krippe. Damit einher ging auch der Ausbau des Teams und der Zahl der betreuten Kinder. Aktuell arbeiten im Fröbelkindergarten 24 Mitarbeitende, 20 davon als Erziehende. Gemeinsam betreuen sie 96 Kinder in vier Kindergartengruppen und einer Krippengruppe.