Steinen: Kostenübernahme ist herausfordernd

Nachbesserungsbedarf

Sarah Hagmann sieht hier Nachbesserungsbedarf in der Bundesgesetzgebung: „Das Konzept der ambulant betreuten Wohngemeinschaften überzeugt mich. Die Grüne Bundestagsfraktion und der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha haben dies erkannt und sich für eine bessere Finanzierung über das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz eingesetzt. Es ist bedauerlich, dass der bisherige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dies nicht aufgegriffen hat. Um so wichtiger ist es, dass die neue Bundesregierung dieses wichtige Thema endlich angeht, damit alle Senioren diese Wohnform im Alter wählen können“, wird die Abgeordnete in der Mitteilung abschließend zitiert.