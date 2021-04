Steinen Krankenschwester greift zur Zahnzange

Erstmals nach 14 Jahren mussten auch ambulante Operationen ausgesetzt werden. Alle OPs sind auf Frühjahr 2022 verschoben worden.

Am 21. Februar streifte der erste Taifun des Jahres Nord-Samar. „Glücklicherweise gab es keine größeren Gebäudeschäden, aber ein Großteil der Reisanpflanzungen wurden weggespült, was für die Farmer katastrophale Folgen hat“, so Sabine Korth.

Wie jedes Jahr gab es wieder eine Suppenküche in der Klinik. Dadurch, dass viele Menschen keine Arbeit mehr haben, gibt es in den Familien oft nicht genug zu essen, zumal auch die Ernte durch den Taifun Schaden genommen hatte.

In ihrem Ernährungsprogramm hat das Gesundheitszentrum fast 100 Kinder. Die Eltern sind für das Programm dankbar. Viele sind nur Tagelöhner und wissen nicht, ob sie am nächsten Tag Arbeit haben.

Am 28. Februar kam der angekündigte Corona-Impfstoff aus China in Manila an. Die 600 000 Impfdosen werden zuerst an Ärzte und Pfleger und das Militär in Manila verteilt. Vier Tage später trafen 525 600 Impfdosen AstraZeneca in Manila ein. „Ein Tropfen auf den heißen Stein, da auf den Philippinen mindestens 70 Millionen Menschen geimpft werden müssten, um eine gewisse Immunität zu erreichen“, so Korth. Es werde also noch dauern, bis diese Immunität erreicht wird, da es auch hier mit dem Impfprogramm sehr langsam anlaufe.

Ein anderes Problem ist laut der deutschen Krankenschwester die Politik. Es würden nicht immer zuerst diejenigen geimpft, die an vorderster Front arbeiten. Die Freiwilligen, die im Gesundheitszentrum arbeiten, wurden zwar zur Impfung angemeldet, aber geimpft wurde zum Zeitpunkt, an dem dieser Brief versandt wurde, noch niemand. Es werde auch so gut wie nicht getestet, so Sabine Korth: „Jeder Tag ist also mit einem großen Risiko behaftet.“

Anfang März gab es vom Hilfswerk der Deutschen Zahnärzte die Zusage für einen größeren Generator. Der alte Generator hat zu wenig Kapazität, um die gesamte Klinik im Vollbetrieb zu versorgen. Die Provinz wird zunehmend von Stromausfällen heimgesucht, die Stunden bis mehrere Tage dauern können. „Leider verzögerte sich die Lieferung, da am 29. März Manila und angrenzende Regionen in einen erneuten Lockdown gingen“, heißt es in dem Brief weiter. Durch die neuen Virusvarianten stiegen die Infektionszahlen drastisch an. Im April mit bis zu 15 310 Neuinfektionen und 382 Coronatoten an einem Tag. Dies waren nach über einem Jahr mit Corona die höchsten gemessenen Zahlen, und das nach einem einjährigen Lockdown in den Philippinen.

Ein Problem konnte bisher noch nicht gelöst werden, die Reparatur des Röntgengerätes. Ein Techniker ist nicht zu bekommen. Dabei wird das Gerät dringend benötigt, da viele Patienten mit Atemwegserkrankungen kommen und eine schnelle Diagnostik notwendig ist. „Tuberkulose ist immer noch eines der größten Probleme in den Philippinen“, so Korth.