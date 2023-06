Im November beginnt der Reigen der Konzertreihe Klassik@5 in enger Zusammenarbeit mit der Musikschule Mittleres Wiesental. Diese beliebte Reihe sieht ein erstes Konzert am 5. November um 17 Uhr in der Katholischen Kirche in Höllstein und ein zweites am 3. Dezember in der Christuskirche in Steinen vor. Vorverkaufsstellen sind bei Optik Turski in Steinen sowie bei Reservix. Es gibt auch Karten an den jeweiligen Abendkassen.

Infos und Vorverkauf

Mit dem aufgefrischten Plakatlayout und der Aufnahme eines QR-Codes auf den Plakaten lassen sich bequem und rasch per Handy detaillierte Informationen zu Musikbands, Links zur Vorverkaufsmöglichkeit über Reservix, Sponsoren und Beitrittsformulare zu Fördermitgliedschaften abrufen.

Wie Christel Mohr betont, sind Flyer und Werbung für das Programm nur dank Unterstützung von Sponsoren möglich. Für einige Termine werden zudem noch Helfer gesucht, Meldung unter: info@kunstundkultur-steinen.de